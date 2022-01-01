Психолог 38
Центр семейной психологии

взаимоотношения в паре
личностная психология
детский психолог
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    С какими проблемами к нам приходят

    Измена мужа / измена жены

    Выслушаем, поддержим, поможем. Снимем тяжелый груз проблемы и поможем найти правильное решение

    Охлаждение отношений

    Потерялось взаимопонимание и отношения уже как будто на грани. Возможно еще не всё потеряно, ведь человек создан для счастья.. Работаем с парами.

    Потеря жизненных ориентиров, тревожность

    Зачастую мы себя загоняем в тупик или чувствуем себя белкой в колесе времени. Тратится много сил и энергии, а для чего? Куда я иду? С кем и почему? С нами вы найдете твердую опору под ногами, и найдете ответы на многие вопросы.

    Детские и подростковые проблемы

    Дети растут и появляются новые жизненные вопросы. Взаимоотношения со сверстниками, уверенность в себе...

    Наши психологи

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    Консультация психолога онлайн или в кабинете

    Классические консультации - это прием в кабинете у психолога. Неоспоримым преимуществом такой работы является более тесный эмоциональный контакт. Но сейчас все большую популярность набирает дистанционное консультирование.

    Онлайн консультации - это консультации через видео-чат по Skype или WhatsApp. Большой плюс - это то, что клиенту не обязательно приезжать к психологу, он может находится практически в любой точке, где есть интернет.

    В нашем центре применяются оба вида консультаций.
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