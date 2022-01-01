Выслушаем, поддержим, поможем. Снимем тяжелый груз проблемы и поможем найти правильное решение
Потерялось взаимопонимание и отношения уже как будто на грани. Возможно еще не всё потеряно, ведь человек создан для счастья.. Работаем с парами.
Зачастую мы себя загоняем в тупик или чувствуем себя белкой в колесе времени. Тратится много сил и энергии, а для чего? Куда я иду? С кем и почему? С нами вы найдете твердую опору под ногами, и найдете ответы на многие вопросы.
Дети растут и появляются новые жизненные вопросы. Взаимоотношения со сверстниками, уверенность в себе...